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FETÖ operasyonu: 3 şahıs tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin yaptığı çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2’si esnaf, 1’i de ihraç emniyet mensubu 3 şahıs tutuklandı.

FETÖ operasyonu: 3 şahıs tutuklandı
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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin yaptığı çalışmalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2’si esnaf, 1’i de ihraç emniyet mensubu 3 şahıs tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıslara yönelik olarak çalışma başlattı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Z.K. ve aynı suçtan 5’er yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.S. ve N.Y adlı esnaflar yakalanarak gözaltına alındı. 3 şahıs da çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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