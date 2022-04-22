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Fen Lisesi’nden Şehitler Haftası ziyaretleri

Elbistan Fen Lisesi öğrencileri, Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, şehit kabirleri ve Şehit Emanetleri Müzesi’ni ziyaret etti.

Fen Lisesi’nden Şehitler Haftası ziyaretleri
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Elbistan Fen Lisesi öğrencileri, Değerler Eğitimi kapsamında ‘en büyük değerim şahadettir’ anlayışı ile şehitleri saygı, rahmet ve minnetle yâd etmek için Şehit Emanetleri Müzesi ve şehitlikleri ziyaret etti.

Şehitler Haftası kapsamındaki etkinliklerle ilgili olarak yapılan bilgilendirmede, “Vatan uğruna canlarını hiçe sayan, şahadeti göze alarak mücadele verip şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize minnet borçluyuz. Bu toprakları bize vatan kılan, her karışını kanlarıyla sulayan şehitlerimiz ve gazilerimiz her zaman gurur kaynağımız olmuştur.

Milletçe tarihimiz boyunca, “Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz.” düsturuyla bağımsızlık mücadelesi verdik ve ay yıldızlı al bayrağımız için büyük fedakârlıklar gösterdik. 100 yıl önce Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da olduğu gibi bugün de vatanımızın her köşesinde istiklal ve istikbalimiz için milletçe kutlu mücadelemiz devam etmekte. Bu yüce millet var oldukça kahramanlık destanları yazılmaya devam edecektir. Bizler; vatan, bayrak, millet sevgisini tüm sevgilerden üstün tutan şehitler ve gazilerle dolu bir milletiz.

Öğrencilerimizle birlikte hayatlarını imanlarına şahit tutan aziz şehitlerimizin şahadet öykülerini dinleyerek onların bize bıraktıkları emanetlerini gördük. Ziyaretimiz esnasında Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Sayın Ragıp Kul’da bizlere şehit ve gazilerimizi tanıtarak onlar hakkında bilgi verdi. Duygusal bir ortamda gerçekleşen bu gezimizde öğrencilerimizin göstermiş olduğu duruş bizleri gelecek adına umutlandırmıştır.

 Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimiz ve canını siper ederek milli ve manevi değerlerimiz uğruna toprağın bağrına düşen bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” denildi.

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Fen Lisesinden Şehitler Haftası Ziyaretleri