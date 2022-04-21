Fen Lisesi, MSÜ sınavında Elbistan birincisi oldu

Okul müdürü Mikail Şahin, öğrencilerini ve öğretmenlerini, “Okulumuzun ve şehrimizin gururu oldunuz” dedi.

27 Mart tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Açıklanan sonuçlar, Elbistan Fen Lisesinin başarının adresi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Elbistan Fen Lisesi müdürü Mikail Şahin, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel olmak üzere tüm alanlarda önemli başarı elde ettiklerini söyledi.

Bireysel ve kitlesel olarak Elbistan birincisi olduklarını dile getiren Şahin, eşit ağırlıkta Türkiye 279’culuğu ve genelde de Türkiye 339’unculuğu elde ettiklerinin bilgisini verdi.

İlk 25 binde 52 derecenin Elbistan Fen Lisesi’ne ait olduğunu vurgulayan okul müdürü Mikail Şahin, bu başarının ciddi bir emeğin ürünü olduğunu söyledi.

Okulun öznesi olan öğrencilerin hayallerini kurdukları geleceğe ulaşmalarını sağlamak amacıyla özveriye dayalı bir sistemle hareket ettiklerinin altını çizen Şahin, “Gençlerimiz müşteri değil geleceğimizdir. Devletimizin gücü ve imkanlarıyla devleti ve milleti için çalışan emektar kadromuz ve Elbistan Fen Lisesi ailesi ile geleceğimizi inşa etmek için çalışıyoruz. Her biri gözbebeğimiz olan öğrencilerimize, emektar ve fedakar öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.