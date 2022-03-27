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Fatih Akbaba'dan kadın okurlarına özel söyleşi

Kahramanmaraşlı yazar Fatih Akbaba, kadınlara özel olarak düzenlenen programda okurlarıyla Elbistan'da bir araya gelecek.

Fatih Akbaba'dan kadın okurlarına özel söyleşi
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Elbistan Belediyesi, İletişim Uzmanı ve Yazar Fatih Akbaba'nın katılımları ile kadınlara özel olarak Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek konulu söyleşi ve imza günü düzenliyor.
Program 28 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Mükrime Hatun Kültür Evinde gerçekleştirilecek. 
Elbistan Belediyesi, ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek’ adlı söyleşiye katılmak isteyenleri, Pazartesi günü Mükrime Hatun Kültür Evi'ne davet etti.

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