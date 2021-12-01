Fadime Coşkun 56 yaşında
Izgın Mahallesi Eciler kabilesinden Kemal Eci’nin kızı, Ahmet Coşkun’un eşi, Gazi, Yunus, Fatih ve Haceli Eci kardeşlerin ablası, Mehmet, Yusuf, Dilek, Melek ve Elvan kardeşlerin annesi Fadime Coşkun vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Aralık Perşembe günü Izgın Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi 1 Nolu Sağlık Ocağı arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0543 538 4446 eşi Ahmet Coşkun
0542 300 4009 kardeşi Yunus Eci.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, sabırlar diliyorum