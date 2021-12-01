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Fadime Coşkun 56 yaşında

Fadime Coşkun 56 yaşında
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Fadime Coşkun 56 yaşında

Izgın Mahallesi Eciler kabilesinden Kemal Eci’nin kızı, Ahmet Coşkun’un eşi, Gazi, Yunus, Fatih ve Haceli Eci kardeşlerin ablası, Mehmet, Yusuf, Dilek, Melek ve Elvan kardeşlerin annesi Fadime Coşkun vefat etmiştir. Cenazesi, 2 Aralık Perşembe günü Izgın Mahallesi’nde defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Kızılcaoba Mahallesi 1 Nolu Sağlık Ocağı arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0543 538 4446 eşi Ahmet Coşkun

0542 300 4009 kardeşi Yunus Eci.

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Anahtar Kelimeler:
Fadime Coşkun 56 Yaşında
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AKİf SELÇUK ızgın (İSTANBUL) 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, sabırlar diliyorum

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