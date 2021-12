Eyyup Ceran’dan şiir dünyasına 3 kitap birden

Yayımlanan kitapları ile ilgili olarak değerlendirme yapan işadamı ve şair Eyyup Ceran, “Uzun yılların birikimi olan şiirlerimi okuyucularla buluşturmanın ve edebiyat dünyasına 3 altın kız kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

‘Gülbahar’ adını verdiği kitapla başladığı yolculuğunu ‘Gülbeyaz’ ve ‘Karakız’ ile şimdilik tamamladığını belirten Ceran, şiirin, kendisi için inceliğin, sessizliğin, insani duyarlılığın ve içtenliğin yansıması olduğunu dile getirdi.

Yaşamda karşılığı olan şiirler yazmaya gayret ettiğini vurgulayan Ceran, “İlk günden bugüne kadar; duygu yoğunluklu ve içsel duyarlılıklarımı mısralara aktarmaya özen gösteriyorum. Şiirlerim, duyguların terennümü aslında. Kitaplarımda farklı dönemlerde yazdığım 336 şiir bulunuyor. Ben her bir şiirimi, bir ağaç yaprağı olarak görüyorum. Her birinin mısraları ve okuyucuda uyandırdığı duygu farklı olsa da her birinde hüznü, özlemi, sevgiyi ve insanın dilini yansıtmaya çalıştım. Okuyucularım, kâh Gülbahar’ın peşinden sürüklenecek, kâh Gülbeyaz’ın aşkının yeline kapılacakken de Karakız’ın saçlarına takılacak” diye konuştu.

Şiirin yaşam gibi olduğunun altını çizen Eyyup Ceran, “Aşk, ayrılık, vuslat, hüzün, mutluluk, özlem ve bekleyişi, memleket sevdamı mısralara döktüğüm bu kitaplarımı okuyanların, kendi duygularından da izler bulabileceğini umuyorum. Okuyucularımın, her sayfada duygudan duyguya geçebileceği ve her duyguyu dolu dolu yaşayıp hissedebileceğine inanıyorum. Kitaplarım yayımlanmadan önce bazı şiirlerimin bestelenmesi ve ülkemizin değerli sanatçılarınca seslendirilerek kliplerinin çekilmesi benim için ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Kitaplarım yayımlandığı günden bugüne kadar ilgi gösteren tüm herkese teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimin de Elbistan tadında duygu dolu şiirlerin yer aldığı kitaplarımı okumalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ceran’ın ‘Gülbahar’, ‘Gülbeyaz’ ve ‘Karakız’ adlı 3 kitabı, D&R, n11.com, kitap yurdu, bkmkitap, kidega ve kitapçılarda satışa sunuldu.