Evinin önünde öldürülen gencin ailesi cinayetin aydınlatılmasını bekliyor

Gözü yaşlı anne Zöhre Genç, evladını öldürenlerin bulunmasıyla birlikte acısının biraz olsun dineceğini belirtirken; diğer oğlu Erol Genç de, teselli edecek bir gelişme beklediğini dile getirdi.

4 Ekim 2021’de Atmalıkaşanlı Mahallesi’nde yaşanan olayda; 36 yaşındaki Süleyman Genç, gece saatlerinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırgan ya da saldırganlar ise, olay yerinden kaçmıştı.

Olayın ardından Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan geniş kapsamlı soruşturma ise sürüyor. Başsavcılık, soruşturma çerçevesinde çok sayıda kişinin ifadesine başvururken; İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT da cinayeti çözmek, fail ya da failleri yakalamak için her ipucunu titizlikle değerlendiriyor. Aile fertleri ise, katil ya da katillerin, yakalanarak adalet önünde hesap vereceği günü bekliyor.

Olay gününü anlatan anne Zöhre Genç, 5 aydır gözyaşının dinmediğini söyledi. Anne Genç, evlerindeki tadilattan dolayı bir akrabasında kaldığını ve olay gerçekleştiğinde de evde olmadığını dile getirdi.

Olay akşamında sokak lambalarının yanmadığını iddia eden anne Genç, “Evimizde tadilat vardı. Ben de bundan dolayı geçici olarak yakınlarımda kalıyordum. Derme çatma bir yerde kalıyordu oğlum da. Pazartesi günü akşam saatlerinde doktora gitti. Kulağından rahatsızlığı vardı. Kulakları duymuyordu. Elbistan’dan gelince acıktığını söyledi. Kahvaltılık bir şeyler hazırladım. Ben ahırdaydım. Işıklar yanmıyordu. Ben evden çıktıktan sonra böyle olmuş. Benim yüreğim yanıyor. Oğlumun katillerinin bir an önce bulunmasını istiyorum. 5 aydır bekliyorum” şeklinde konuştu.

Cinayete kurban giden Süleyman Genç’in kardeşi Erol Genç de, “Teselli edecek bir şey istiyoruz. Hiçbir şey ortaya çıkmadı. Ağabeyim, saat 22.30 sıralarında Elbistan’dan köye geliyor. Köye geldiğinde yemek hazırlamasını istiyor. Annem de ordaydı. Annem daha sonra amcamların evine gidiyor. Olay da saat 23.00 sıralarında gerçekleşiyor. Olay esnasında köyün içindeki sokak lambaların yanmadığını biliyoruz. Ağabeyimi öldürenler her kim ya da kimler ise bir an önce adalet önünde hesap vermeleri en büyük dileğimiz” ifadelerini kullandı.