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Evinin önünde cinayete kurban gitti

Elbistan’da, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 36 yaşındaki Süleyman Genç adlı şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evinin önünde cinayete kurban gitti
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Olay, ilçeye bağlı kırsal Atmalıkaşanlı Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Mahallede ikamet eden 36 yaşındaki Süleyman Genç, evinin ön kısmında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Genç, başına isabet eden mermi ile kanlar içerisinde yere yığılırken; saldırgan ya da saldırganlar ise bölgeden kaçtı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Genç’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayın fail ya da faillerini belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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Evinin önünde Cinayete Kurban Gitti