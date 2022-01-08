Evinin geçim yükünü çeyizlik tekstil ürünleri yaparak omuzladı

Daha önceleri evinde yaptığı işi mesleğe dönüştüren genç anne, azmiyle tüm kadınlara da örnek oldu.

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Ayşe Savran, inşaat ustası olan eşi iş bulamayınca ailesinin geçimini sağlamak için kolları sıvadı. Evinde küçük çaplı olarak çeyizlik tekstil ürünleri yapan Savran, Kale İş Merkezi’nde küçük bir işyeri kiraladı. Evindeki dikiş makinesini de açtığı işyerine taşıyan girişimci anne, birbirinden güzel işlemelerin olduğu nevresim, pike, seccade, mutfak önlüğü ve havlu gibi çeyizlik tekstil ürünleri yapıp müşterilerin beğenisine sundu.

İşini büyütmek istediğini belirten Ayşe Savran, “Eşim, inşat ustası. Sürekli gurbette çalışıyordu. Ancak son dönemde iş bulmakta zorlanıyor. Ben de ailemizin geçimine katkı sunmak istedim. Zaten önceleri evde küçük çaplı olarak bu işi yapıyordum. Meslek haline getirmek için bu işyerini kiraladım. Çeyizlik tekstil ürünleri yapıyorum. El emeği göz nuru ürünlerimiz de müşterilerin beğenisini kazandı. İnşallah KOSGEB’ten destek alabilirsem işimi büyütüp benim gibi ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınları da istihdam etmek istiyorum” dedi.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği basın sözcüsü Yahya Marangoz da, mahallelerinde ikamet eden Ayşe Savran’ın bu işte başarılı olacağına inandığını söyledi.

Girişimciliği ve çabasından dolayı Savran’ı tebrik eden Marangoz, hayırlı işler temennisinde bulundu.