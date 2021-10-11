Evinin damından düşen belediye meclis üyesi ağır yaralandı

Alınan bilgilere göre; Afşin’den AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Sebahattin Atalay, kendisine ait bahçedeki tek katlı evinin damındayken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten yere düştü. Kafasını çarpan Atalay, ağır yaralandı. Atalay, ilk olarak sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Atalay, buradaki ameliyatın ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Beyin kanaması geçiren Atalay’ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.