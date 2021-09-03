Evcihüyük’ten Suriye'ye yardım eli

Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara, dernek olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ihtiyaç sahibi ailelere, halkın desteği ile yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Kara, “Bu çalışmalarımız kapsamında Elbistan’a bağlı Evcihüyük Mahallesi’ndeki hayırsever iş insanlarımızın hazırlamış olduğu bir kamyon dolusu gıda kolisini kendilerinin refakatinde Suriye’nin Azez ilçesine götürerek bizatihi dağıtımlarını gerçekleştirdik. Milyonlarca Suriyelinin çadır kentlerdeki acı verici durumuna şahit olduk. Bu durum bizleri insanlık adına çok üzdü. Bizler önce insan sonra da dernek olarak elimizden geleni yaparak Allah’ın izni ve inayetiyle mazlum ve mağdur kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Yardım çalışmalarında halkın desteğini her zaman gördüklerini belirten Kara, “Hayrat Yardım Elbistan Temsilciliği olarak bu ay içerisinde 2 çadır kenti daha ziyaret edeceğiz. Halkımızın desteğini her zaman gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Eylül ayı içerisinde götüreceğimiz hayır konvoyuna destek vermek isteyen vatandaşlarımız Emniyet Caddesi’ndeki temsilciliğimizi ziyaret edebilir” ifadelerini kullandı.