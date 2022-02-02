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EÜAŞ’ın Elbistan’daki 3 kömür sahasına işletme ruhsatı onayı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ9 Elbistan’daki 3 ayrı linyit kömürü sahası içi işletme ruhsatı talebine onay verdi.

EÜAŞ’ın Elbistan’daki 3 kömür sahasına işletme ruhsatı onayı
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MAPEG, işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre; kurum tarafından 8 şirketin işletme ruhsatı, 6 şirketin arama ruhsatı ve 1 şirketin de rödovans başvurusu kabul edildi.

Bölgede en büyük linyit kömürü sahalarının ruhsatını elinde bulunduran Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin, Elbistan’daki 3 ayrı saha için yaptığı işletme ruhsatı talebi de uygun görülen başvurular arasında yer aldı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), işletme ruhsatı başvurusu kabul edilen sahaların hangi mevkide olacağına ilişkin açıklamada bulunmadı.

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EÜAŞın Elbistandaki 3 Kömür Sahasına Işletme Ruhsatı Onayı