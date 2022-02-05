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EÜAŞ ve TEDAŞ, 7 mahallede kamulaştırma yapacak

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), Elbistan’a bağlı 7 mahallede yüzlerce hak sahibinin bulunduğu taşınmazlarda kamulaştırma yapacak.

EÜAŞ ve TEDAŞ, 7 mahallede kamulaştırma yapacak
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EÜAŞ ve TEDAŞ, Elbistan’daki enerji projeleri için Balıkçıl, Doğan, Hacıhasanlı, Akarca, Kalaycık ve Gökçek mahallelerindeki toplam yüzlerce dekarlık arazide kamulaştırma ve irtifak hakkı tesisi için ilan yayımladı.

Her iki kurum da söz konusu çalışma kapsamında bazı taşınmazlara denk yerlerini mülkiyet şeklinde ve irtifak hakkı kurmak suretiyle kamulaştıracak.

Yayımlanan kamulaştırma ve irtifak hakkı ilanlarında, hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabileceği belirtildi.

Açılacak davalarda husumetin EÜAŞ veya TEDAŞ’a yöneltilmesi gerektiğine değinilen ilanda 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği vurgulandı.

Kararın kesinleşmesi durumunda da Elbistan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tespit edeceği bedel üzerinden taşınmazlar kurumlar adına tescil edilecek.

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