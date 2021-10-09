eTwinning projesinde Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülü alan okullar belli oldu

Kahramanmaraş genelinde 2020 yılında uyguladıkları eTwinning projeleri sonucunda Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülü almaya hak kazanan öğretmen ve okullara belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen tören ile takdim edildi. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl millî eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri, öğretmenler ve okul yöneticileri katıldı.

Ulusal Destek Servisinin değerlendirmesi ile 2020 yılında il genelinde yürütülen eTwinning projelerinin neticesinde 4 okul "eTwinning Okulu" etiketi, 21 öğretmen ise "Avrupa ya da Ulusal Kalite" etiketleriyle ödüllendirildi. Elbistan’da Ali Tekinsoy Ortaokulu, ‘Avrupa Kalite Ödülü’ alan tek okul oldu. Ayrıca Ali Tekinsoy Ortaokulu ile Papatyam Anaokulu, ‘eTwinning okulu’ etiketi kazandı. 15 Temmuz Anaokulu, TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoglu İlkokulu, Elbistan Bilim ve Sanat Merkezi, Şehit İsrafil Kargı İlkokulu ve Karaelbistan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi de ‘Ulusal Kalite Ödülü’ aldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, 2007 yılından itibaren ARGE bölümümüz ile birlikte koordineli olarak yürütülmekte olan projeler ile ilgili, “Artık güzellikleri yaşamak üzere buradayız. Hakikaten emek verilip bu emeğin en güzel şekliyle sonuçlarının alındığını görmek, öğretmenler olarak bizler için gerçekten tarifi zor olan bir mutluluk. Bundan dolayı da her bir kardeşime her bir meslektaşıma gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Projeler için öğretmenlerin büyük fedakârlıklar ortaya koyduğunu ifade eden Kahraman, "Geceniz gündüzünüze girdi ama nihayetinde böyle güzel bir başarı ortaya çıktı. Bundan sonraki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. İlimizi böyle güzel bir şekilde temsil ettiğiniz, bizlere bu gururu yaşattığınız için her birinize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman'ın konuşmasının ardından projelerde kalite ödülü almaya hak kazanan öğretmenlere ve okul yöneticilerine ödülleri takdim edildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, eTwinning projelerinde elde ettikleri başarının ilçe adına önemine değinerek öğretmen ve idarecileri tebrik etti.