ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından 20 yıldan beri geleneksel olarak sürdürülen yardım kampanyasında bu yıl yaklaşık 700 öğrenci için her biri 80 TL olan kırtasiye alışveriş çeki hazırlandı. Çekler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Eğitime büyük önem verdiklerini ve bu alandaki proje ile çalışmalara her zaman destek olmayı görev bildiklerinin altını çizen Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, bu eğitim-öğretim dönemi için de kırtasiye desteği olarak yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Özellikle ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin sırtındaki yükü hafifletmek ve eğitime ayırdıkları bütçeye destek olmak adına böyle bir proje başlattıklarını dile getiren Başkan Paksoy, “Geleceğimiz olan öğrencilerimizin yüzünün gülmesi bizler için en büyük gurur kaynağı” dedi.

Eğitimlerin, salgın nedeniyle online olarak yapıldığı geçen yıl öğrencilere tablet bilgisayar hediye ettiklerini hatırlatan Başkan Paksoy, şöyle konuştu:

“Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine destek olmak istedik. Her biri 80 TL olan yaklaşık 700 adet kırtasiye alışveriş çeki hazırladık. Bu çekleri şehir merkezindeki ilk ve ortaokulların müdürlerine teslim ettik. Okul müdürleri uygun gördükleri öğrencilere bu çekleri verecekler. Öğrencilerimiz de çekin üzerinde ismi yazan kırtasiyeden ihtiyacına göre alışveriş yapacak.”

Tüm öğrencilere ve eğitim camiasına başarılı bir öğretim yılı temennisinde bulunan ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, “Öğrencilerimize ve eğitim camiamıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Çocuklarımızın eğitim süreçlerine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Oda olarak eğitime katkı sunmayı ve desteklemeyi düstur kabul edip; ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Okul müdürleri de; kırtasiye çeklerinin önümüzdeki günlerde belirlenen öğrencilere dağıtılacağını ifade ederek ETSO Başkanı Mustafa Paksoy ile yönetimine teşekkür ettiler.