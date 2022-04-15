ETSO’dan 660 aileye 200’er TL’lik alışveriş çeki desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) de katkı sunduğu projede, alışveriş çekleri, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri ve personelleri tarafından dar gelirli ailelere teslim edildi.

ETSO Başkanı Mustafa Paksoy, ihtiyaç sahibi ailelerinin sofralarını şenlendirmeyi bir görev addettiklerini vurgulayarak, bu yılki yardım şeklinde değişikliğe gittiklerini söyledi.

Daha önceki yıllarda yardımları gıda paketi olarak yaptıklarını anımsatan Başkan Paksoy, bu Ramazan da ise alışveriş çeki dağıtma kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile toplamda 660 adet alışveriş çekinin dağıtımının tamamlandığını bildiren Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, çeklerin ilçedeki birçok marketten alışveriş imkanı sunduğunu ifade etti.

Dar gelirli ailelerin, alışveriş çeki ile ihtiyaç duydukları gıda ve diğer ürünleri alabildiğini söyleyen Başkan Paksoy, her alışveriş çekinin de 200 lira değerinde olduğunun bilgisini verdi.

Başkan paksoy, şöyle konuştu:

“Bolluk ve bereket ayı olduğu kadar da paylaşma ve yardımlaşmanın da simgesi olan Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde alışveriş çeklerimizin dağıtımını tamamladık. 660 dar gelirli ailemize destekte bulunduk. Her yıl geleneksel olarak gıda paketi dağıtıyorduk. Bu yıl farklılık olarak alışveriş çeki verip; o çeklerle istenilen ya da ihtiyaç duyulan malzemeleri alsınlar istedik. Dar gelirli ailelerimizin; iftar sofrasına bir nebze de olsa katkı sunabildiysek ne mutlu bize. Bu vesile ile tüm üyelerimizin ve Elbistan halkının mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum.”