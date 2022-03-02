ETSO’da devlet destekleri ve teşvikleri anlatılacak

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, 2022 yılı devlet destekleri ve teşvikleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantı; 3 Mart 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılacak.

Toplantıda; Kahramanmaraş Sanayi Teknoloji İl Müdürü Mehmet Yazgan, Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selim Eren, KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek, DOĞAKA İl Temsilcisi Yusuf Köleli, Kırsal Kalkınma Müdür Yardımcısı Harun Resit Genç, İŞKUR Elbistan Şube Müdürü Savaş Kurt katılımcıları bilgilendirecekler.

Devlet destekleri ve teşvikleri konulu toplantıda, başvuruda bulunacak firmalar ve elemanların sağlaması gereken genel başvuru şartları, destek türü, limitleri ve ödeme şartları ile diğer destekler, hibeler ve krediler hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek.

Teşvikler ve destekler konusunda yapılacak toplantı, soru-cevap bölümü ile devam edecek.