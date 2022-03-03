ETSO, iş dünyası ile destek veren devlet kurumlarını bir araya getirdi

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), yatırım yapmak isteyen, işini büyütmek isteyenleri, hibe başta olmak üzere ciddi destekler sunan paydaş kurumları bir araya getirdi. Odanın konferans salonunda yapılan toplantıya, esnaf ve iş insanlarının yanı sıra meslek odalarının başkaları ve temsilcileri katıldı. 6 kurumun sağladığı devlet desteklerinin kalem kalem anlatıldığı destek programında sanayiden tarım ve hayvancılığa kadar bir alandaki büyük fırsatlar anlatıldı. Kurumların yetkili isimlerince gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bölgedeki yatırım fırsatlarına bir kez daha vurgu yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, devletin sunduğu destek ve teşviklerin, kentteki ekonomik girişim ve yatırımlar açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Sanayi yatırımları için mümkün olan en iyi koşullarda girişimcilere birçok alanda destek sağlandığını vurgulayan Başkan Paksoy, “Bu imkanlardan en üst seviyede istifade etmenin sonucu da üretim ve istihdamın artmasıdır” dedi.

Kentteki esnaf ve sanayiciler ile girişimcilerle yekvücut olmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Paksoy, “Şehrimizin sanayileşme noktasında hak ettiği yere ulaşması ve atılım yapmasının önünü açacak birçok teşvik ve destekler var. Biz, oda olarak sanayici, esnaf ve girişimcilerimizin yanındayız. Sanayide hedefini yüksek tutan, ihracatta, istihdamda, yatırımda ve gelirde büyüyen bir Elbistan, hayal değil. Yeter ki; bu hedefe ulaşmak için bizlere sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirelim” şeklinde konuştu.

Başkan Paksoy, “Bu teşvikler, Elbistan esnafımızı ve sanayicimizi kalkındıracak düzeyde. Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizin, devletimizin sunduğu tüm devlet desteklerinden, teşviklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için önlerini açmayı, onlara yol haritası çizerek geleceklerine en iyi şekilde yön vermelerini amaçlıyoruz. Türkiye’nin yatırım konusunda önemli destekler veren kurumlarının temsilcilerini iş dünyamızla buluşturduk. Sizlere, ne gibi imkanlar sunuluyor kalem kalem anlatacaklar. İş kurmak, yatırım yapmak ve işini büyütmek isteyen herkese yönelik teşvik ve destekler var. Önemli olan, hangi iş kolu veya sektörde ne gibi desteklerin olduğunun bilinmesi” değerlendirmelerini yaptı.

Daha sonra, Kahramanmaraş Sanayi Teknoloji İl Müdürü Mehmet Yazgan, Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Selim Eren, KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek, DOĞAKA İl Temsilcisi Yusuf Köleli, Kırsal Kalkınma Müdür Yardımcısı Harun Resit Genç, İŞKUR Elbistan Şube Müdürü Savaş Kurt katılımcıları kendi kurumlarının sunduğu teşvik ve destekler hakkında bilgilendirdi.

Toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.