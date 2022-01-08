Esnaflar Başkan Şahin’le devam dedi

Seçimden galip çıkan Şahin, şahsına ve yönetimine duyulan güvenden dolayı tüm üyelere teşekkür ederek, “Bu esnafın zaferi” dedi.

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası’nın olağan genel kurulu, özel bir tesiste gerçekleştirildi. Mevcut başkan Kemal Şahin ve Burhan Zedeli’nin başkan adaylığında gidilen genel kurula, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üye esnaflar katıldı. Genel kurul, salt çoğunluğun sağlanması ve divanın oluşturulmasını müteakip, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra odanın mali hesap, denetim ve yönetim kurulu raporları okunarak üyelerin oylarına sunuldu.

Seçimle ilgili gerekli hazırlıkları yapmasının ardından oy kullanma işlemi başladı. Seçimde, 1100 üyeden 907’si oy kullandı. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00’de sona erdi. Yapılan oy sayımı sonrasında mevcut başkan ve başkan adayı Kemal Şahin, 546 oy alarak yeniden bu göreve seçildi. Başkanlık yarışındaki Burhan Zedeli ise 352 oy aldı.

Kemal Şahin başkanlığındaki odanın yönetim kurulu üyeleri ise İbrahim Geyik, Ali Koca, İlhan Er, Haydar Kamacı, Erhan Kartal, Abdulkadir Aytaç, Murat Orman ve Yusuf Açık’tan oluştu.

Seçimler sonrasında değerlendirme yapan Başkan Şahin, “Bundan sonra esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz. Biz kocaman bir aileyiz. Bundan sonra üyelerimiz için gece gündüz demeyeceğiz ve sorunları çözmek için çabalayacağız. Allah utandırmasın. Allah, oy verenden de vermeyenden de razı olsun. Bu sonuçlar esnafın zaferidir” şeklinde konuştu.