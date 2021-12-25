Esnaf Kefalet’te kredi talebinde yoğunluk yaşanıyor

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, son dönemde artan kredi talebi ve gecikmiş taksitlere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

2021 yılı itibariyle verilen kredi miktarının 116 milyon 500 bin lira olduğunu ve yıl sonunun da getirdiği talep yoğunluğu yaşandığını belirten Başkan General, başvuru sırasına göre işlemleri en kısa süre içinde sonlandırma gayretinde olduklarını söyledi.

Finansman ihtiyacı olan esnafların sayısında ciddi artış gözlemlediklerini ifade eden Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Enaf ve sanatkârımızın finansman ihtiyacını karşılamak üzere kooperatiflerimiz kefaleti ile esnaf ve sanatkarımızın güncel ihtiyaç duydukları finansman sıkıntılarına çözüm üretmek için çok yoğun çaba harcadığımız bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Bu dönemde kredi taleplerinde ciddi bir artış söz konusu. Biz de esnaf ve sanatkarımızı mağdur etmeme ve başvurusunu bir an önce sonlandırmak için azami çaba gösteriyoruz. Ödemelerde ve kredi plasmanında kesinlikle bir aksama bulunmamaktadır. Elimizden geldiğince dosyaları 2022 yılına devretmeden başvuru sırasına göre işleme alıyoruz. Bu noktada da esnaflarımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.

Uzunca bir süredir gecikmedeki taksitlerin tahsilinde zorluklar yaşandığını hatırlatan Başkan General, “Esnaflarımızın içinde bulunduğu ekonomik zorluğun da etkisi ile gecikmedeki borçlar artıyor. Esnaflarımız bu konuda biraz daha gayret gösterirlerse; hem kredi sicillerinin bozulmasını engellerler hem de kooperatifimizin kredi limiti düşmez. Kredi limitinin düşmesi, zincirleme olarak tüm esnaflarımızı etkileyecektir. Esnaflarımızın talep ettikleri ya da ihtiyaç duydukları likiditeye ulaşmalarını zorlaştıracaktır. Gecikmedeki taksitler için de başlatılan yasal takip; uygulanacak güncel faizler nedeniyle daha da artacak ve hiç istenmeyen bir durumla karşı karşıya kalmalarına neden olacak. Bu yüzden gecikmede borcu bulunan esnaflarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.