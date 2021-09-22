Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi açıklandı
TOKİ’de konut belirleme kurası takvimi...
Başkan Tıraş, 1 yıllık görev süresini değerlendirdi
Başkan Tıraş, 1 yıllık görev...
Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Bulvarı’nda
Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Bulvarı’nda
ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği
ETSO’dan 700 öğrenciye kırtasiye desteği
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
banner191
banner162

Esnaf çocuklarına kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 indirim imkanı

Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, tüm esnaf çocukları için geçerli olmak üzere ilçede faaliyet gösteren 7 kırtasiye firmasının yüzde 30 indirim yapacağını söyledi.

Esnaf çocuklarına kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 indirim imkanı
banner167

Başkan Şahin, esnaf çocuklarının eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek adına işbirliğine gittiklerini belirterek, “Bu önemli konuda esnafımızın bütçesini rahatlatmak istiyoruz” dedi.

İlçede faaliyet gösteren İhlas, ABC, Kardelen, Mini Kitap, Ekin ve Işık Kırtasiye isimli firmalarda geçerli olacağını ifade eden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Bu firmalarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde tüm esnaf çocuklarımız, kaynak kitaplar da dahil olmak üzere kırtasiye ürünlerini yüzde 30 indirimli alabilecek. Esnafımızın ve ülkemizin kalkınmasında en büyük rol hiç şüphesiz ki eğitime aittir. İlçemizde odamıza kayıtlı olarak ticari faaliyetini sürdüren esnaf ve sanatkarlarımızın çocuklarının kırtasiye giderleri için ayırdıkları bütçeye katkıda bulunmak istedik” dedi.

Başkan Şahin, “Bilindiği gibi okullarda yüz yüze eğitim başladı. Kırtasiye giderleri de veliler için ciddi harcama kalemi anlamına geliyor. Biz de esnaflarımızın yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Bu özel işbirliği ve indirim imkanını sunan firmalarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Böylece hem kırtasiyecilerimiz hem de alışverişe gelen esnaflarımız kazançlı çıkacak. Esnaflarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Esnaf çocuklarına Kırtasiye ürünlerinde Yüzde 30 Indirim Imkanı