Esnaf çocuklarına kırtasiye ürünlerinde yüzde 30 indirim imkanı

Başkan Şahin, esnaf çocuklarının eğitim ihtiyaçlarına katkıda bulunabilmek adına işbirliğine gittiklerini belirterek, “Bu önemli konuda esnafımızın bütçesini rahatlatmak istiyoruz” dedi.

İlçede faaliyet gösteren İhlas, ABC, Kardelen, Mini Kitap, Ekin ve Işık Kırtasiye isimli firmalarda geçerli olacağını ifade eden Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, “Bu firmalarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde tüm esnaf çocuklarımız, kaynak kitaplar da dahil olmak üzere kırtasiye ürünlerini yüzde 30 indirimli alabilecek. Esnafımızın ve ülkemizin kalkınmasında en büyük rol hiç şüphesiz ki eğitime aittir. İlçemizde odamıza kayıtlı olarak ticari faaliyetini sürdüren esnaf ve sanatkarlarımızın çocuklarının kırtasiye giderleri için ayırdıkları bütçeye katkıda bulunmak istedik” dedi.

Başkan Şahin, “Bilindiği gibi okullarda yüz yüze eğitim başladı. Kırtasiye giderleri de veliler için ciddi harcama kalemi anlamına geliyor. Biz de esnaflarımızın yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Bu özel işbirliği ve indirim imkanını sunan firmalarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Böylece hem kırtasiyecilerimiz hem de alışverişe gelen esnaflarımız kazançlı çıkacak. Esnaflarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.