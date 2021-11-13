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Eski TEDAŞ binası ‘Millet Konağı’ oluyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan’ın şehir merkezindeki en büyük kamu arazilerinden biri olan ve özelleştirme kapsamındaki 2,5 dönümlük arsaya ‘Millet Konağı’ yapılacağını söyledi.

Eski TEDAŞ binası ‘Millet Konağı’ oluyor
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Mülkiyeti TEKEL Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve uzun yıllar boyunca TEDAŞ’ın kullandığı alanın akıbeti belli oldu.  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, söz konusu taşınmazı, üzerindeki yapılarla birlikte geçen yıllarda satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkarmıştı. Birkaç kez ertelenen ihaleler, daha sonra iptal edilmişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2,5 dönümlük arsaya ‘Millet Konağı’ yapılacağını açıkladı.

Başkan Güngör, “Gençlerimizin, kadınlarımızın, yetişkinlerimizin ve yaşlılarımızın ulaşabileceği sosyal yaşam merkezleri oluşturuyoruz. TEKEL binasının olduğu yeri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan aldık. Oraya da inşallah Elbistan’a yakışır bir şekilde Millet Konağı yapacağız” dedi.

Millet Konağı’nın detayları hakkında da bilgi veren Başkan Güngör, “İçerisinde gençlerimiz için kütüphane, kadınlarımızın için kütüphane ve meslek edindirme gibi kursların olacağı bir mekan yapacağız. Aynı şekilde çok amaçları salonlar da olacak. İnşallah Elbistan’ımıza kazandırmış olacağız. 2022 yılı için planlamamıza aldık” şeklinde konuştu.

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