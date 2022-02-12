Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Son 15 yılın rakamlarına göre nüfus kaybı 10 bine yaklaştı
Son 15 yılın rakamlarına göre...
70 MWe kapasiteli rüzgar santrali için düzenlenecek yarışma iptal edildi
70 MWe kapasiteli rüzgar santrali...
2 gecede 11 farklı adresten hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı
2 gecede 11 farklı adresten...
Milli Mücadele’nin 102.yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
Milli Mücadele’nin 102.yıl dönümü etkinliklerle...
Adına kredi bile çeken dolandırıcıların ağına düşmekten son anda kurtuldu
Adına kredi bile çeken dolandırıcıların...
banner191
banner162

Eski belde belediye başkanı hayatını kaybetti

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Mahallesi belediye statüsündeyken 2 dönem başkanlık yapan Zeki Meşe, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski belde belediye başkanı hayatını kaybetti
banner167

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Köyü, 1993 yılında belde statüsüne alınmıştı. Büyüktatlı Beldesi’nin ilk başkanlık seçimlerini, o dönem öğretmen olan Zeki Meşe kazanmıştı. 5 yıl görev yaptıktan sonra tekrar seçilemeyen Meşe, 2004 yılındaki yerel seçimlerde tekrar bu göreve seçilmişti. Başkanlık görevinin ardından öğretmenlik mesleğinden emekli olan Meşe, Büyüktatlı Mahallesi ile ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif çalışmalarda bulunmuştu.

Eski başkan Zeki Meşe, yakalandığı koronavirüsü atlattıktan sonra kalp sorunları yaşamaya başlamıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Meşe, Kahramanmaraş’taki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Meşe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meşe’nin cenazesi, 12 Şubat Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Afşin ilçesinde toprağa verildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Eski Belde Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti