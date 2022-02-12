Eski belde belediye başkanı hayatını kaybetti

Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlı Köyü, 1993 yılında belde statüsüne alınmıştı. Büyüktatlı Beldesi’nin ilk başkanlık seçimlerini, o dönem öğretmen olan Zeki Meşe kazanmıştı. 5 yıl görev yaptıktan sonra tekrar seçilemeyen Meşe, 2004 yılındaki yerel seçimlerde tekrar bu göreve seçilmişti. Başkanlık görevinin ardından öğretmenlik mesleğinden emekli olan Meşe, Büyüktatlı Mahallesi ile ilgili çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif çalışmalarda bulunmuştu.

Eski başkan Zeki Meşe, yakalandığı koronavirüsü atlattıktan sonra kalp sorunları yaşamaya başlamıştı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Meşe, Kahramanmaraş’taki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Meşe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Meşe’nin cenazesi, 12 Şubat Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Afşin ilçesinde toprağa verildi.