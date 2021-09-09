Eşinin kardeşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı kırsal Koçovası Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgi ve iddialara göre; 73 yaşındaki H.B. ile yengesi Mercan B. (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B, yanındaki tabancayla yengesi Mercan B’ye ateş etti. Talihsiz kadın, ağır yaralandı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mercan B, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayın zanlısı H.B’yi, yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı iddia edilen tabancaya da el konuldu. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.