Eşinin demir çubukla vurduğu Ekinözülü kadın hayatını kaybetti

Antalya'da demirci ustası olan eşinin demir çubukla başına vurduğu Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı 2 çocuk annesi Rukiye Akgül, hayatını kaybetti.

Alınan bilgi ve iddialara göre; uzun süre önce Ekinözü ilçesinden Antalya’nın Kepez ilçesine taşınan E. Akgül (33) ile 31 yaşındaki eşi Rukiye Akgül, Ayanoğlu Mahallesi’ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine; E.Akgül, soba karıştırmak için kullanılan demir çubukla eşinin başına vurarak yaraladı. Rukiye Akgül, kafasına aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. E.Akgül de 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak eşini yaraladığını söyledi. Olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rukiye Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgül’ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Kurumu'nun morguna götürüldü. Demirci ustası olduğu öğrenilen E.Akgül de polis ekiplerince gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu'nda ifadesi tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hayatını kaybeden Rukiye Akgül’ün 1'i erkek 2 çocuk annesi olduğu belirtildi. Akgül’ün cenazesinin, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere Ekinözü ilçesine getirileceği bildirildi.