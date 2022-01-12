Eş zamanlı fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak fuhuş yaptığı değerlendirilen 9 şüpheliyi teknik takibe aldı. 3 ay süren teknik takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonun devamında, fuhuş örgütünün lideri olduğu değerlendirilen bir şahsın da başka bir suçtan Gaziantep’te tutuklandığı ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri, elde edilen bilgiler ışığında operasyonun ikinci ayağı kapsamında Kahramanmaraş’ta 4, Gaziantep’te de 4 olmak üzere 8 adreste arama yaptı. Yapılan eş zamanlı baskında uyuşturucu, kayıtların tutulduğu ajanda, 8 adet cep telefonu ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 1400 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 şüpheli gözaltına alınırken; adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin de aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.