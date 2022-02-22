Ergüneş, “Elbistan’a bakanlığımızın imkanlarını seferber edeceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, Elbistan’ı ziyaret etti. Ergüneş ve Demircioğlu, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve teşkilat mensupları, SYDV Elbistan Müdürü Dilek Otlutepe, Nuri Taphasanoğlu Huzurevi Müdürü Remzi Şahin ve partililer katıldı.

Programda ilk olarak konuşan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Ergüneş’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Sayın bakan yardımcımız Elbistan’a geldiğinde müjdeler vereceğini biliyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistan sosyal hizmetler ve kamu yatırımları alanında çok büyük yatırımlar aldı. Elbistan’ımızın, 2023 yılına sosyal hizmetler anlamındaki tüm yatırımları tamamlamış olarak gireceğine inanıyorum. Elbistan huzurevinin yenilenmesi ile ilgili çalışmalar tamamlandı. İmarla ilgili bir eksik var. Onu da ilk meclisimizde çıkaracağız. Vakıf binasının yenilenmesi, huzurevinin yenilenmesi, sosyal market anlayışının Elbistan’da da hakim kılınması noktasında Sayın Demircioğlu’nun büyük katkıları var. Biz de belediye olarak hayata geçireceğimiz sosyal marketin işletilmesi konusunda bakanlığımızla birlikte yol yürümek istiyoruz. Sosyal marketle, tüm dezavantajlı kesimlere el uzatmak istiyoruz. Belediye olarak, sosyal hizmetlere ayırdığımız bütün bütçesi bakanlığımızla birlikte kullanmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Katılımcılara hitaben konuşma yapan son isim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş oldu.

Ergüneş, bakanlığının Türkiye’nin şefkat ve merhamet yüzü olduğuna vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının toplumun her kesimine dokunduğunu belirten Ergüneş, şöyle konuştu:

“2002’den beri AK Parti iktidarının bu ülkede devrim niteliğinde çalışmalar yaptığını gördük. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2002’den önce bu ülkede sadece 4 kalem yardım yapıyordu. Biz bu konuda dünyadan tamamen ayrışarak tamamen sosyal ve sosyal hizmetler noktasında vatandaşın hep yanında olmuştur. Bugün bakanlığın 47 kalem sosyal yardım ve hizmet üretiyoruz. Gayri safi milli hasılanın yüzde 1,37’sini sosyal yardımlara aktarır hale geldik. 2002’de 1,3 milyar lira sosyal yardım verirken bugün 70 milyara ulaştık. Türkiye, sosyal refahı bizim bakanlığımızın üzerimizden paylaşıyor. 7/24 esası ile çalışıyoruz.”

Bakan Yardımcısı Ergüneş, “Elbistan’da Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili bir çalışmamız var. 16 bin m²’lik bir alan bakanlığımıza tahsis edildi. Yatırım programına aldık. İmarlı hale getirildiği takdirde inşallah bu işin takipçisi olup Elbistan’ımıza bu güzel eseri kazandıracağız. Elbistan’ımıza bakanlık olarak elimizde ne imkanlar varsa seferber ederiz” ifadelerini kullandı.