Ergin Gök’ün katil zanlısına müebbet hapis

Elbistan’da yaşayan 28 yaşındaki Ergin Gök isimli genç, 7 Ekim günü evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Gök’ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri, araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırmıştı. Çalışmalar doğrultusunda cinayet zanlısı D.I, Adana’da yakalanmıştı. Şüpheli, sorgusunda Gök’ü öldürdükten sonra cesedini çuval içerisine koyarak Afşin ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi’ndeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Şüphelinin belirttiği yere giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 9 gündür kayıp olarak aranan Ergin Gök’ün çuval içerisine konularak gömülmüş cesedine ulaşmıştı.

Olayın ardından tutuklanan sanık D.I. hakkında açılan davanın karar duruşması Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, 44 yaşındaki sanığı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.