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Erdoğan: “Elektrik faturalarında vatandaş lehine yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor”
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Erdoğan: “Elektrik faturalarında vatandaş lehine yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarında vatandaşların lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde çalışıldığını söyledi.

Erdoğan: “Elektrik faturalarında vatandaş lehine yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor”
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Esnaf ve sanatkarlar için de indirimli bir tarife olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkarlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Erdoğan: Elektrik Faturalarında Vatandaş Lehine Yeni Bir Düzenleme üzerinde çalışılıyor