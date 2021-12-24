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Erçene kavşağında kaza: 1 yaralı

Elbistan-Göksun karayolunun Erçene kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Erçene kavşağında kaza: 1 yaralı
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Alınan bilgilere göre; Elbistan’dan Göksun istikametine doğru seyir halinde olan B.S. (25) yönetimindeki 46 ABY 476 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.İ.K.’nin (18) kullandığı 55 AZ 833 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, B.S.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki B.S. yaralandı. Yaralı yolcu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Erçene Kavşağında Kaza: 1 Yaralı