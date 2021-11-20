Erçene-Ekinözü kavşağı arasına yeni güzergah

Akçırı ve Kabaağaç Mahallelerinin içinden geçen mevcut yol, Çağılhan Mahallesi çıkışından itibaren dağ yamacına alınacak.

Elbistan-Göksun karayolunun bölünmüş yol haline getirilmesi için 2016 yılında başlatılan çalışmalar sürüyor. 54 kilometre uzunluğundaki yol güzergahındaki asfaltlama çalışmalarının bu yılki programı tamamlandı. Yolun yaklaşık 20 kilometrelik kısmı bitümlü asfaltla kaplanıp bölünmüş yol haline getirilerek ulaşıma açıldı. Yüklenici firma, menfez ve köprülerden oluşan sanat yapılarının inşası, genişletme çalışmaları ve kot düzeltme çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladı. Platform çalışmalarının tamamlandığı kısım da 2022 asfalt programının başlamasıyla birlikte ulaşıma açılacak.

Elbistan-Göksun karayolundaki en önemli güzergah değişikliği ise Erçene-Ekinözü kavşağı arasında olacak. Yaklaşık 7 kilometrelik yol, Erçene’den Ceyhan Nehri üzerinden geçen köprüye kadar yeni güzergaha kavuşacak. Güzergah değişikliğinin ardından, Akçırı ve Kabaağaç Mahalleleri’nde her yıl yaşanan ölümlü, yaralanmalı kazaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu bölümdeki çalışmaların da 2022 yılı inşaat sezonuyla birlikte başlatılacağı öğrenildi.