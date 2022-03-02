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Erbakan, Mevlidi Şerif’le yâd edildi

Milli Görüş hareketinin kurucusu eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği Mevlidi Şerif programı ile ölümünün 11’inci yıl dönümünde anıldı.

Erbakan, Mevlidi Şerif’le yâd edildi
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Saadet Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı, merhum Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı anmak için her yıl 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasını “Erbakan Haftası” olarak ilan etti. Saadet Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün yıl dönümü nedeniyle Ulu Cami’de Mevlidi Şerif okutuldu.

Yatsı namazı öncesindeki programa, Saadet Partisi Elbistan İlçe Başkanı Sami Polat,  yönetim kurulu üyeleri, partililer ile çok sayıda cemaat katıldı. Program sonunda Erbakan için dualar edildi.

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