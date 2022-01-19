EPDK’dan elektrik faturası açıklaması

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik fatura hesaplamasında kademe uygulaması ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Duyuruda uygulaması kapsamında, perakende elektrik satış şirketlerinin faturayı ilk okuma tarihi ile son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre ortalama birim bedeli hesaplayarak bu birim bedellere göre düzenlediği belirtildi.

Faturalarda hesaplanan ortalama birim bedellerde, tüketim miktarları ve toplam bedellerin yer aldığının bilgisini veren EPDK, “2021 Aralık ayı tüketimlerine isabet eden kısımlar 2021 Aralık ayı birim bedelleri ile çarpılmış olmaktadır. Bu noktada, iki farklı tarife döneminin birim bedellerinin ağırlıklı ortalaması ile hesaplanan ve faturalarda gösterilen birim bedellerin, iki tarife dönemine ait bedellerin arasında olduğu durumlar oluşmaktadır. Bu durumlar, birim bedellerin yanlış olduğu anlamına gelmemektedir ve nihai hesaplamaya etki etmemektedir. Nihai fatura bedeli kontrolü de kurumumuz internet sitesinde yer alan Fatura Hesaplama Modülü ile yapılabilmektedir” açıklamasında bulundu.

Uygulamayı sayısal bir örnek ile açıklayan EPDK, faturalarda ortalama birim bedellerin hesaplanmalarını şu şekilde anlattı:“Örneğin mevcut dönemde, fatura döneminin 2021 Aralık ayını kapsayan tüketimleri eski tarife üzerinden, fatura döneminin 2022 Ocak ayını kapsayan tüketimleri yeni tarife üzerinden hesaplanmaktadır. Sayısal örnek vermek gerekirse, faturaya esas ilk okuma tarihi 16 Aralık 2021 ve son okuma tarihi 17 Ocak 2022 olan bir tüketicinin fatura dönemi 32 günden oluşmaktadır. Yukarıda yer verilen Usul ve Esaslar gereğince gün ortasında yapıldığı kabul edilen ilk ve son okumalara göre, eski tarifeye konu gün sayısı 15,5 yeni tarifeye konu gün sayısı ise 16,5 olmaktadır. Bu dönemde, 170 kWh elektrik tüketimi olan bir tüketici için, ortalama 5 kWh/gün değerine kadar olan 160 kWh’lik (32×5=160) tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen düşük kademeli tarife; kalan 10 kWh tüketimin Aralık ayına düşen kısmına Aralık ayı için belirlenen tarife, Ocak ayına düşen kısmına Ocak ayı için belirlenen yüksek kademeli tarife uygulanmaktadır.”