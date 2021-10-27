Engizek Dağı’ndan ‘Bir dağın üstünde dağ varmış gibi’ paylaşımı

30 Temmuz 2011’de Afşin İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik timinin, Ekinözü ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi’nde meydana gelen ölümlü trafik kazasına gidişi sırasında teröristlerce araca ateş açılmış, olayda Jandarma Uzman Çavuş Abdulmecit Yıldırım asker şehit olmuş iki asker de yaralanmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Ekinözü, Nurhak, Çağlayancerit üçgeninde yer alan ve yaklaşık 2 bin 800 rakımlı Engizek Dağı'ndaki komandonun, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdulmecit Yıldırım operasyonunda çekilmiş bir kare fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, operasyona giden komandonun sırtında büyük bir çantanın olduğu ve kayalıklardan yürüyerek gittiği görüldü.

Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bir dağın sırtında dağ varmış gibi' notu yazılırken, zorlu operasyon bir kare fotoğrafta anlatıldı.