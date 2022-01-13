En yüksek rüzgar hızı 122 km ile Kahramanmaraş’ta ölçüldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde “en uç meteorolojik değerlerin” derlendiği Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde bin 888 gözlem istasyonundan alınan verilerin değerlendirilerek 2021 yılı meteorolojik uç değerlerin hazırlandığını kaydeden Bakan Kurum, geçen yılın en sıcak gününün 49,1 dereceyle 20 Temmuz’da Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşandığını, aynı gün ikinci ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 47,8 dereceyle Diyarbakır Bismil, üçüncü ölçülen en yüksek sıcaklık değerinin 47 derece ile yine aynı gün Mardin Nusaybin olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, il merkezlerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın ise Aydın’da gerçekleştiğini, 3 Ağustos’ta kentteki termometrelerin 45,1 dereceyi gösterdiğini söyledi.

2021 yılının en soğuk gününün ise 23 Ocak’ta deniz seviyesinden 2 bin 55 metre yüksekte olan Van'ın Çaldıran ilçesi Bezirhane köyünde yaşandığını ifade eden Bakan Kurum, “Geçen yılın en soğuk gününü yaşayan Bezirhane köyünde termometreler eksi 39,2 dereceyi gösterdi. İkinci ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise eksi 36 derece ile yine aynı gün deniz seviyesinden bin 745 metre yüksekte olan Ağrı Taşlıçay’da ölçüldü. Eksi 36 dereceyi yine aynı gün deniz seviyesinden bin 830 metre yüksekteki Erzurum Tekman Hacı Ömer köyü gördü. İl merkezlerinde ölçülen en düşük sıcaklık değeri ise Ağrı’ya ait. Ağrı’da 23 Ocak’ta termometreler eksi 34,5 dereceyi gösterdi” şeklinde bilgi verdi.

2021’de Türkiye’nin sel felaketleriyle mücadele ettiğini hatırlatan Bakan Kurum, geçen yılın günlük toplam yağış miktarında rekorun Antalya’ya ait olduğunu kaydederek, “Antalya Kemer Ovacık köyünde 31 Aralık günü metrekareye 396,1 kilogram yağış düştü. İkinci en yüksek yağış miktarı ise aynı gün metrekareye 337,4 kilogram ile Antalya Korkuteli Orman Sahası istasyonunda ölçüldü. Üçüncü en yüksek yağış ise Bartın’a ait. Bartın ili Ulus ilçesi Ceyüpler köyünde 11 Ağustos’ta metrekareye 302,4 kilogram yağış düştü. İl merkezlerinde kaydedilen en yüksek günlük toplam yağış ise 24 Eylül’de 141,6 kilogram ile Rize’de gerçekleşti” dedi.

Niğde Ulukışla Bolkar Dağı’nda rüzgâr hızının saatte 176 kilometre olarak ölçüldüğünü dile getiren Bakan Kurum, “Aynı tarihte Ordu Kabadüz Çambaşı Kayak Merkezi’nde rüzgârın hızı saatte 175 kilometre olurken, aynı gün Giresun Dereli Kümbet Yaylası’nda rüzgâr hızı değerinin saatte 161,6 kilometre olduğu görüldü. İl merkezlerinde ise en yüksek rüzgâr hızı 12 Mart’ta saatte 122,2 kilometre ile Kahramanmaraş’ta ölçüldü” diye konuştu.