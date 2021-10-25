EMYO’da tüm kontenjanlar doldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), ikinci ek yerleştirme sonuçlarını internet sitesinden duyuruldu.

Bu sonuçlara göre; Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde eğitim veren Elbistan Meslek Yüksekokulu’nu da (EMYO) ek yerleştirme ile tercih eden öğrenci sayısı belli oldu. Elbistan Meslek Yüksekokulu; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Elektrik, Elektrik (İÖ), Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Laborant ve Veteriner Sağlık, Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ), Makine, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Otomotiv Teknolojisi programında öğrenci aldı. İlk ve ikinci tercihle birlikte okuldaki programların tamamında kontenjan doldu. Okulu tercih eden öğrenci sayısı 335’e yükseldi.

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.