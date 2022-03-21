EMYO’da Nevruz coşkusu yaşandı

Nevruz Bayramı, tüm Türkiye ile birlikte Türk dünyasında olduğu gibi Elbistan Meslek Yüksekokulu’nda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nevruz Bayramı etkinlikleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı kutlamalarda nevruz ateşi, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci, EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren ve Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Kavgacı tarafından yakıldı.

Nevruz Bayramı etkinliklerinde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı EMYO Türk Dili Öğretim Görevlisi Ökkeş Yüksel yaptı.

Nevruzun tarihçesini anlatan Yüksel, “Nevruz, en eski takvim diyebiliriz. Nevruz, tabiatın canlanması ve uyanmasıdır. Nevruzla beraber bütün tabiat gri iken yeşile dönüşür. Nevruzun eski kutlanması Ergenekon’dan çıkış günüdür. Ergenekon’dan çıkış yapan Türkler, kızgın demiri döverek Nevruzu kutlamaya başlardı. Nevruz, Türklerde yılbaşıdır. Yeni yıl ve yeni gün anlamına gelmektedir. Bugün dünyanın birçok yerinde Nevruz kutlanmaktadır” dedi.

Konuşmanın ardından Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ve EMYO Müdürü Öğr. Gör. Muharrem Eren, örste demir dövdü.

Nevruz ateşinden atlandıktan sonra sıra oyunlara geldi. Üniversite öğrencileri, halat çekme, yumurta ve çuval yarışı yaptı. Kutlamalar, halaylarla son buldu. Program sonunda katılımcılara Nevruz pilavı ikram edildi.