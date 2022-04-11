EMYO’da ‘Kariyer Planlama’ konferansı

Kariyer planlamanın bir süreç olduğundan bahseden Tarık Yücel, bu sürecin her ne kadar lise veya üniversite sıralarından başladığı varsayılsa da aslında çocukluk döneminde temellerinin atıldığını ifade ederek kariyer planlamanın, en yalın haliyle, bireyin gelecekte nerede ve nasıl olmak istediğini planlaması ile ilgili olduğunu belirtti.

Kariyer planlamanın kişinin kendini tanıması ile başladığını söyleyen Yücel, sürecin devamında meslek ve iş dünyasını tanımanın geldiğini ifade ederek kariyer planlama sürecinin kişinin kendine uygun işi bulması ve bu işte kariyerinin zirvesine çıkması ile tamamlanacağını söyledi.

Konferansın devamında öğrencileri yakından ilgilendiren KPSS Ön Lisans ve Dikey Geçiş Sınavları ile ilgili konuşan Öğretim Görevlisi Tarık Yücel, ön lisans düzeyinde okuyan her öğrencinin bu sınavlara girmesinin önemli olduğunu belirterek sınavların içerikleri ile ilgili bilgiler verdi.

Özellikle DGS’nin öğrencilere ne gibi faydaları olduğu üzerinde duran Yücel, üniversitelere giriş sınavlarından çok daha kolay olan ve 4 yıllık programları çok daha kısa sürede bitirme imkanı veren DGS’nin ön lisans öğrencilerinin eğitim hayatlarını devam ettirmeleri için çok önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Yücel, okulumuzda bulunan programlardan hangi lisans programlarına geçilebileceği ile ilgili bilgiler paylaşarak konuşmasını tamamladı.

Konferans sonunda kürsüye çıkan Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Muharrem Eren, verdiği bilgiler için Öğretim Görevlisi Tarık Yücel’e teşekkür ederek, 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın “Çoğu insan zekâya inanır, ben inanmıyorum, bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum.” sözünü hatırlatıp kaderin gayrete aşık olduğundan bahsederek, başarı yaptığınız işi en iyi şekilde yapmak ve bunun için de çok çalışmak gerektiğinden bahsetti.

Üniversitelerin YKS ile girmenin çok zor olduğu başta; veterinerlik, uçak ve gemi, elektrik elektronik, makine inşaat mühendisliği gibi birçok lisans programlarına, okulumuz öğrencilerinin çalışarak DGS ile kolaylıkla girebileceklerini belirten Eren, öğrencilerin bu sınava girmesinin ileriki hayatları için çok önemli olduğunu vurguladı.