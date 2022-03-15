EMYO’da ‘Çalışma Hayatında Motivasyon’ semineri

Konferansa konuşmacı olarak katılan, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Öğr. Gör. Elif Barik; motivasyonun, kişiye değişebildiği gibi kuşaklar arasında da farklılık gösterebileceğini söyledi.

Barik, “Kendimizi tanıdıktan sonra motivasyon kazanabilmek için yapmamız gereken ilk şey bir amaca sahip olmaktır. İçimizden gelen ve gerçekten yapmayı düşündüğümüz amacın ayrıntılı bir şekilde planlanmış hali olmalıdır. Çünkü gerçekten inanmadığımız amaçlar veya başkalarının bize telkin ettiği amaçlar gerçekleşse bile sonradan bizi sadece belli bir süreliğine motive edecektir. Bunun yanı sıra aynı anda birden fazla şeyi gerçekleştirmeyi istemek kişiyi yoracağı ve bu nedenle istendiği gibi sonuçlar elde edilmeyeceği için motivasyonu düşürebilir. Motivasyon zannedilenin aksine her alanda başarılı olabilmek veya her şeyi yapabilme gücü değildir. Motivasyon; aynı anda birçok şeyi yapabilmek değil bir işe odaklanmayı sağlamaktır. Yapmamız gereken şey yapacağımız işleri planlayıp amacımıza adım adım ulaşmaya çalışmaktır.

Unutmamamız gereken bir diğer nokta ise; çalışırken sadece çalışmalı, dinlenirken sadece dinlenmeliyiz. Çalışma zamanında yeterince çalışmazsak veya motivasyonumuzu bozacak şeyler yaparak çalışırsak dinlenme zamanını pişmanlık duyarak geçiririz. Bu durum bir süre sonra motivasyon kaybı ile sonuçlanacaktır. Son olarak küçük başarılar için de olsa kendimizi ödüllendirmeyi ihmal etmemeliyiz. Bu ödüller bazen daha az çalışmak, sinemaya gitmek, sevdiğimiz bir yemeği yapmak vb. olabilir. Büyük amaçları gerçekleştirdiğimizde ise daha büyük ödüller hazırlayabiliriz. Tatile çıkmak, kendimize sevdiğimiz bir şeyi satın almak gibi” şeklinde konuştu.

Konferans sonunda, Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdür V. Öğr. Gör. Muharrem Eren de, her alanda başarılı sonuçların alınmasının yolunun motivasyondan geçtiğinden bahsetti.