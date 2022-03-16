EMYO, İpekyolu Kariyer Fuarı’nda yerini aldı

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı 11-12 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Bölgedeki 9 üniversite ile çevre kentlerde faaliyet gösteren 150 firmayı bir araya getiren fuarda; Elbistan Meslek Yüksekokulu’nu temsilen, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat Şirinoğlu hazır bulundu.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuri Kahveci ile diğer üniversite temsilcileri ve SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu’nun kariyer söyleşileri, staj ve iş imkanları için firma temsilcileri ile öğrencilerin yüz yüze görüşmelerinin gerçekleştirildiği 2022 İpekyolu Kariyer Fuarı’nda; Elbistan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Murat Şirinoğlu tarafından, hem EMYO’da kampüs-yurt imkanları-akademik yapı-bölümlerin laboratuar imkanları-mezunların öğrenim kazanımları ve istihdam alanları hem de Elbistan’da tarım ve hayvancılık- enerji kaynakları-Ceyhan Nehri-Pınarbaşı ve Ulu Camii hakkında görsel materyaller paylaşılarak, firma temsilcileri ve üniversite öğrencilerine tanıtım sunusu yapıldı.