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Emniyetten telefonla dolandırıcılık uyarısı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim yolu ile dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı.

Emniyetten telefonla dolandırıcılık uyarısı
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, tüm ikaz ve uyarılara rağmen, iletişim yolu ile dolandırıcılık olaylarıyla ilgili şikayetlerin yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Halen kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp, hesapla ilgili işlem yapıldığı, bu işlemden bilgisinin olup olmadığı sorularak, işlem iptali veya benzer yöntemlerle vatandaşlarımızdan tüm hesap bilgilerini ve telefona gelen onay mesajlarını alarak, hesaplarında bulunan tüm paraların dolandırıcıların hesaplarına gönderildiği tespit edilmiştir. Her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı, vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Sizi arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtan  “Hesabınızda işlem yapıldığı, kredi aidatlarının iade edilmesi şeklinde senaryolar üreterek sizden hesap bilgileri, şifre ve telefona gelen onay mesajlarını isteyenlere inanmayalım, böyle durumlarda telefonu kapatarak hemen 112 Polis İmdat Hattına bilgi verelim” denildi.

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Emniyetten Telefonla Dolandırıcılık Uyarısı