Emniyetten araç kiralamada dolandırıcılık uyarısı

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, rent a car araç kiralama adı altındaki bazı internet siteleri ile ilgili şikayetlerin arttığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimizde son dönemlerde meydana gelen ve vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan sözde rent a car araç kiralama adı altında oluşturulmuş sahte siteler üzerinden vatandaşlarımız, dolandırarak haksız kazanç elde edilmektedir. Araç kiralama adı altında oluşturulmuş sahte sitelere giriş yapan vatandaşlarımız, sitede bulunan iletişim numaraları ile irtibata geçerek, araç kiralama bedellerini verilen IBAN numaralarına yatırmalarına rağmen, kiraladıkları araçların adreslerine gönderilmediği ve sitede bulunan iletişim numaralarının kendilerini engellediği ya da cevap vermediği şeklinde şikâyetler ile kolluk birimlerine veya cumhuriyet savcılıklarına müracaatta bulunulduğu, vatandaşlarımızın araç kiralama konusunda sahte kiralama sitelerine itibar etmeyerek daha dikkatli olması gerektiği, bilinmedik kurumsal olmayan internet sitelerinden araç kiralama ve peşin ödeme yapmaması, daha güvenilir kurumsal olan internet sitelerin tercih etmeleri mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir” denildi.