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Emniyet Müdürü Kayhan’dan Ceren Kreş’e ziyaret

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Özel Ceren Çocuk Dünyası Kreş ve Gündüz Bakımevi’ne öğrencilerine iade-i ziyarette bulundu.

Emniyet Müdürü Kayhan’dan Ceren Kreş’e ziyaret
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Özel Ceren Çocuk Dünyası Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, öğretmenleri ve kurum sahibi geçtiğimiz günlerde Elbistan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Mehmet Ali Kayhan'ı makamında ziyaret edip başarı dileklerinde bulunmuşlardı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Kayhan da öğrenci ve öğretmenlere iade-i ziyarette bulundu. Ceren Kreş kurum sahibi ve öğrencileri tarafından ağırlanan İlçe Emniyet Müdürü Kayhan, öğrencilere ikramda bulundu ve Elbistan halkına böyle bir hizmet sundukları için teşekkür ederek başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurum Müdürü Hamdi Ceren, “0-6 yaş grubu çocuklarınızı güvenle emanet edebileceğiniz genç ve dinamik eğitimci kadromuzla bölgenin ihtiyaçlarını karşılamada örnek bir kurum olarak Elbistan’a hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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Emniyet Müdürü Kayhandan Ceren Kreşe Ziyaret