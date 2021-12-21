Emniyet Müdürü Kayhan’dan Başkan Fırtına’ya ziyaret

Ziyarette dernek başkanı Celalettin Fırtına ile bir süre sohbet eden Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, yaptığı değerlendirmede; “Güvenlik korucularımız ile beraber omuz omuza görevler yaptık. Yıllarca terörle mücadele görevlerinde beraberdik ve yine asker, polis ve güvenlik korucuları bir ve beraberiz. Gerek terörle mücadelede gerekse huzurun asayişin sağlanmasında korucularımız önemli görevler yapmaktadırlar, o yüzden korucuların durumunu çok iyi bilen ve onları çok seven biri olarak, bugün korucular derneğini ziyaret ettik. Bu vesile ile tüm güvenlik korucusu kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bu güne kadar terörle mücadelede şehit olan korucularımıza ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Celalettin Fırtına da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın müdürümüze nazik ziyaretlerinden dolayı tüm güvenlik korucusu arkadaşlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Elbistan’ımızda göreve başladığından beri nezaketi ve huzurun, asayişin en iyi şekilde sağlanması hususunda halkın gönlünde bir sevgi kazanmış ve ayrı bir yer edinmiştir. Elbistanlılar olarak sayın müdürümüzün nazik kişiliği ve şehrimizin huzur ve asayiş konusundaki hassasiyetinden dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isterim sağ olsun” ifadelerini kullandı.