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Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iki milyondan fazla emeklinin aylıklarında oluşan fark tutarları için ödemelerin 27 Ocak'ta yapılacağını duyurdu.

Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerine yapılacak 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Aylık farklarıyla ilgili açıklamada toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödeneceği kaydedildi.

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Emekli Maaşlarında Fark ödeme Tarihleri Belli Oldu