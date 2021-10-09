Emekli imam hatip ve hayırsever vatandaşlara plaket

Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın bu yılki teması, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ‘Cami, Din Görevlileri ve Vefa’ olarak belirlendi. Ülke genelinde olduğu gibi Elbistan’da da hafta kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Elbistan İlçe Müftülüğü de; vefa konusunda bir farkındalık oluşturma amacıyla; emekli imam hatipler ile kentteki cami ve Kur’an kursları için yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara plaket takdim etti.

Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün her yıl 1-7 Ekim tarihlerinde belirli bir tema çerçevesinde düzenlediği hafta kapsamında, günümüze kadar din-i mübin-i İslam’a ve insanlığa hizmet yolunda gayret eden, mücadele veren hocalardan vefat edenleri rahmetle yâd ediyor, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde daha nice hizmetler yapabilmeleri niyazında bulunuyoruz” dedi.

İslam ahlakının temel esaslarından biri olan vefanın her şeyden evvel müminin Rabbi ile yaptığı ahde bağlılığın ifadesi olduğuna vurgu yapan Müftü Kılınç, şöyle devam etti:

“Söz ve davranışlarıyla camilerimizde halkımızın dini hayatına rehberlik eden imam-hatiplerimizin, tekbir ve şahadet nidalarını ülkemiz semalarında yükselten müezzinlerimizin, Allah’ın kitabını severek öğreten ve sahih bilgilerle zihinleri aydınlatan Kur’an kursu öğreticilerimizin, eğitim görevlilerimizin, hizmetlisinden yöneticisine her unvan ve kadrodaki kardeşlerimizin ve teşkilatımıza gönül vermiş bütün fedakâr mensuplarımızın “Camiler ve Din görevlileri Haftası”nı tebrik ediyorum. Haftamızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyor; hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyorum.”

Müftü Kılınç, “Camiler sadece namaz kılma yerleri değil. Namaz kılma noktasında da hocalarımız vazifelerini yapıyorlar ama bununla yetinmiyorlar. Camilerimizin her birini bir mektep, bir medrese bir suffe haline getiriyorlar. İlçemizde bu görevlerini tamamladıktan sonra emeklilik hayatına başlayan arkadaşlarımıza hatıra kalması amacıyla plaket takdim ettik. Ayrıca, hem cami hem de Kur’an kursu gibi birçok hizmette hayırseverlerimizin desteğini yanımızda hissediyoruz. Allah razı olsun kendilerinden. Hayırseverlerimize de yaptıkları yardımlar için bir vefa nişanesi olarak plaket takdim ettik. Yine cami yaptırma dernek başkanlarımıza da teşekkür mahiyetinde aynı şekilde plaket hazırladık. Hepsinin emeğine sağlık” şeklinde konuştu.