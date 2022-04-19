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Emekli ikramiyesinde artış olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan tarihlerinde 1100 lira üzerinden yatırılacağını söyledi.

Emekli ikramiyesinde artış olmayacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyeleri, asgari ücret, 3600 ek gösterge gibi konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Emekli ikramiyelerine zammın gündemde olmadığını belirten Bilgin, ikramiyelerin 28 veya 29 Nisan tarihinde hesaplara yatırılacağını söyledi.

Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

“Bayram ikramiyelerine zam şu an için gündemimizde yok. Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz. 3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum."

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Emekli Ikramiyesinde Artış Olmayacak