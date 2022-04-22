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Emekli ikramiye ödemeleri erkene alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilerin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Emekli ikramiye ödemeleri erkene alındı
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Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce ikramiyelerin 28-29 Nisan tarihlerinde yatırılacağını dile getirmişti. Alınan son kararla birlikte ikramiyelerin ödenmesi bir gün erken gerçekleştirilecek.

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan olaca.

4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

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Emekli Ikramiye ödemeleri Erkene Alındı