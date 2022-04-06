Emekli astsubayın vasiyeti yerine getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan Attila Sanrı, yakalandığı hastalığa yenik düşerek 3 Kasım 2021’de vefat etti. Hayattayken hep hacca gitme arzusu ile para biriktiren 2 çocuk babası Sanrı, hastalığın pençesindeyken de ‘belki nasip olur’ maaşının bir bölümünü hac için ayırdı. Ömrünün kutsal toprakları görmesine yetmeyeceğini anlayan Sanrı, biriktirdiği paranın camiler için kullanılması vasiyetinde bulundu.

Yakınları, Sanrı’nın bu vasiyetini yerine getirmek için hemen kolları sıvadı. Sanrı’nın ayırdığı para, Kızılcaoba Mahallesi’nde bulunan 2 caminin ihtiyaçları için harcandı. Kızılcaoba Yeni ve Eski Cami’nin çeşitli tadilat işleri yapıldı. Elektrik tesisatının değişmesi, dış cephe kaplaması ile kadın mescidinin yenilenmesiyle camilerin çehresi güzelleşmiş oldu. Ayrıca paranın bir kısmı ile da camilerin birikmiş borçları ödendi.

Cami cemaati, vasiyeti yerine getirenlere teşekkür ederken; vasiyette bulunarak parasını hayır işlerinde harcanmasını isteyen Attila Sanrı’ya da Allah’tan rahmet dilediler.