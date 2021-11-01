ELOFF Kilis’ten 3 kupayla döndü

Kilis 4. Off-road Yarışları, Kilis Belediyesi ve Kilis Off-road Kulübü (KİLOFF) iş birliğiyle Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ Konutları ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi arasındaki oluşturulan parkurda düzenlendi. Görevi başında hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un isminin verildiği yarışlara 26 ilden 90 sporcunun katıldı. 40 aracın yer aldığı 4. off-road günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışçıların çamur, rampa ve İtalyan çukurlarıyla zorlaştırılan parkurda ortaya koyduğu mücadele heyecanla izlendi. Bazı araçlar yarış esnasında arızalanırken, bazılarının ise parkurlarda uçması sonucu vatandaşlar heyecandan yerlerinde duramadı.

KİLOFF Başkanı Hakan Bilecen, Kilis'te Off-road yarışlarının dördüncüsü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "26 ilden katılım var, 40 araç bulunuyor. 90 yarışmacı ilimize geldi. İl dışından 150 kişi kamp için destek vermek için ilimize geldiler” şeklinde konuştu.

Elbistan Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ELOFF) sporcuları, Kilis yarışlarına damga vurdu. Pistin adeta tozunu attıran pilotların performansı izleyenlere özel anlar yaşattı. Yarışlar sonunda ELOFF sporcuları 3 birincilik elde etti. ELOFF sporcuları Sait Karpınar, Mevlüt Çiflikli ve Said Emin yarışlarda birinciliği kazanan isimler oldu. Sporculara, ödülleri ve kupaları düzenlenen törenle verildi.

ELOFF Başkanı Galip Şahin, “Kilis’te gerçekten güzel bir organizasyonda yarıştık. Zorlu bir parkur vardı ama sporcularımız buradan da birincilik elde etmeyi başardı. Tüm kulüp üyesi sporcularımızı tebrik ediyorum. Elbistan’ı en güzel iyi şekilde temsil ederek ilçemize 3 kupa birden kazandırdık” ifadelerini kullandı.